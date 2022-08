Le agenzie di viaggi tedesche continuano a ridurre la differenza con i volumi del pre-pandemia. Secondo i dati di Reisebürospiegel riportati da hosteltur.com, in luglio la distribuzione della Germania ha venduto il 131% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e solo il 18,3% in meno rispetto al 2019.

Guardando ai primi sette mesi dell'anno, le vendite sono aumentate del 295% rispetto al 2021, ma ancora in calo di 30 punti rispetto al pre-Covid. Il miglior risultato lo ha messo a segno il prodotto crocieristico, cresciuto del 402% rispetto al 2021, sebbene ancora inferiore di un terzo rispetto ai volumi di tre anni fa. Il trasporto aereo sale del 317% rispetto al 2021, anche se è ancora in flessione di quasi 35 punti rispetto all'esercizio del pre-pandemia.

Segnali comunque incoraggianti per tutto il turismo organizzato del Vecchio Continente, che sta cercando con tutte le forze di tornare al pieno recupero del giro d'affari.

Amina D'Addario