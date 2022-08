Famiglia in vacanza senza pagare, agenzia del padovano raggirata

Marito e moglie avrebbero raggirato un’agenzia di viaggi del padovano per trascorrere due settimane, insieme al figlio, in un villaggio della Puglia senza sborsare un euro.



La vicenda, raccontata dal Gazzettino, risale allo scorso anno, quando una coppia avrebbe prenotato un pacchetto all inclusive per agosto del valore di oltre 5 mila euro. La coppia avrebbe prima accampato scuse per non versare la somma pattuita e poi inviato un documento dell’avvenuto bonifico risultato falso.



Trascorse le vacanze nel Gargano, i due si sarebbero poi resi irreperibili. Di qui la denuncia per truffa da parte dell’agenzia, che si è costituita parte civile. E il processo che, il prossimo aprile, li porterà davanti al giudice del tribunale monocratico.

Amina D'Addario