Metaverso e turismo, Loft Italy crea il Virtual Store per gli ospiti delle sue case

Esperienze sul territorio, ma anche eccellenze enogastronomiche italiane da acquistare direttamente dal metaverso. La proposta arriva dalla digital retail startup Loft Italy, che ha creato una community di ospiti di case vacanze cui dà la possibilità di acquistare servizi nelle località delle strutture di ospitalità ma anche esperienze locali.

Un servizio in più dagli host

I prodotti e servizi Loft Italy possono essere acquistati dagli ospiti in qualsiasi momento nel Virtual Store, una volta ottenuto il link di accesso alla piattaforma. Gli host affiliati, come spiega economyup.it, si distinguono così dalla concorrenza offrendo un servizio esclusivo e ottengono un guadagno extra grazie alle commissioni che percepiscono sulle vendite generate dai loro ospiti, identificati tramite un codice univoco richiesto dalla piattaforma al momento dell’acquisto. Nata come piattaforma web, Loft Italy si sta espandendo con l’aggiunta di un e-shop, un’app dedicata e un virtual store.



Oltre a compiere acquisti ed esplorare il nuovo spazio, nel Virtual Store Loft Italy si può anche partecipare a eventi di social reality in una sala dedicata, come degustazioni guidate, lezioni di italiano per stranieri e conferenze a tema food.