Jetcost: città della Penisola al top per italiani e stranieri

Jetcost suggella il primato delle città italiane. Le mete del BelpaEse infatti si piazziano ai primi posti delle preferenze sia per i viaggiatori della Penisola che per gli stranieri.

I dati sulle ricerche dei voli, come sottolinea una nota, confermano inoltre la ripresa del turismo, con un aumento del 230% nei primi 7 mesi del 2022 rispetto all'anno precedente; per le ricerche di hotel il tasso di incremento sale al 330%.



Per le sole vacanze di agosto 2022 le ricerche invece sono superipori del 30% rispetto a quelle dello stesso periodo del 2019.



Tra le mete più richieste spiccano Milano, Venezia, Roma, Napoli, Catania, Palemo, Cagliari, Olbia, Sassari, Firenze.