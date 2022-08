Regno Unito: ritorno alla crescita dell'outgoing nel 2024

Ancora due anni per superare i livelli pre-pandemia dell'outgoing. Sono queste le previsioni per il Regno Unito secondo le stime di GlobalData. Nel 2024 io viaggi in uscita dal Paese arriveranno a quota 86,9 milioni, superando così gli 84,7 milioni toccati nel 2019.

A trainare la ripresa, come riporta travelmole.com, saranno soprattutto i viaggi 'budget-friendly' e la Spagna. Il fattore prezzo si sta infatti rivelando determinante nelle scelte dei viaggiatori



L'allentamento delle restrizioni varate per il contrasto al Covid ha migliorato le proiezioni per l'anno in corso. E l'aumento dell'inflazione non sembra per il momento aver inciso sulla domanda.