Sostegni mai arrivati, caro energia, carico fiscale. Amalio Guerra, presidente di Assoviaggi Emilia-Romagna, richiama l'attenzione sul comparto del turismo e sottolinea che, considerata la situazione attuale, la necessità di mettere il comparto "tra le proriotà del prossimo esecutivo".

Come riporta bolognatoday.it, il presidente manifesta preoccupazione per l'andamento della stagione estiva, tra caro benzina, situazione politica internazionale e disdette per positività. Senza dimenticare i disagi negli aeroporti.



Il dato positivo, afferma Guerra, è la voglia di viaggiare. Ma, afferma, il prossimo Governo dovrà affrontare alcuni nodi sostanziali, come il problema della legge sul turismo e la definzione delle figure professionali del responsabile tecnico delle agenzie di viaggi e dei tour operator.