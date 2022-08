Expedia: record assoluto di vendite nel secondo trimestre di quest'anno

Conti in netto miglioramento per Expedia, che nel secondo trimestre dell’anno mette a segno il miglior risultato di sempre in termini di transato. Le vendite hanno infatti raggiunto nel periodo 26,1 miliardi di dollari, con una crescita dell’8 per cento rispetto al record del 2019 e del 21 per cento sul 2021.

Anche in termini di fatturato il gruppo riesce a superare il dato pre pandemia, sfiorando i 3,2 miliardi di dollari. Ossigeno per le casse, quindi, con un dato sulla prima metà dell’anno in netta ripresa, così come quello riguardante il risultato netto, il cui rosso è ormai dimezzato rispetto allo scorso anno.



"Siamo soddisfatti dei nostri risultati di questo trimestre – ha commentato il ceo Peter Kern -. Le prenotazioni di alloggi hanno raggiunto un livello record e abbiamo registrato il nostro miglior secondo trimestre in termini di ricavi e Ebitda rettificato. Ciò è tanto più notevole dato lo sforzo di semplificazione che abbiamo iniziato due anni fa, compresa la vendita della nostra attività di viaggi aziendali Egencia".