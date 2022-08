Due anni in più per la ripresa dei viaggi d'affari. Rispetto alle ultime previsioni, risalenti allo scorso novembre, la Global Business Travel Association ha dovuto spostare in avanti le lancette del ritorno ai livelli pre-Covid. Ora, per quanto riguarda la spesa globale a livello mondiale, la data da attendere è il 2026.

Come riporta phocuswire.com, Gbta sottolinea che la situazione legata al Covid è decisamente migliorata, ma ci sono altri fattori che remano contro la ripresa.



I venti contrari

A rallentare il ritorno in quota del business travel ci sono soprattutto fattori macroeconomici come l'inflazione, i prezzi dell'energia e la carenza di manodopera.



La spesa totale per viaggi d'affari a livello globale è stata di 697 miliardi di dollari nel 2021, il 5,5% in più rispetto al picco minimo del biennio pandemico. Per Gbta entro il 2025 si raggiungerà quota 1,39 trilioni di dollari, sfiorando il livello del 2019. A metà 2026 si toccheranno invece gli 1,47 trilioni di dollari.