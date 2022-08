Aiav scrive alla Regione Piemonte: “Rivedere il bonus una tantum per le agenzie”

Aiav si schiera al fianco delle agenzie piemontesi. Con una lettera indirizzata al presidente della Regione, Alberto Cirio, all’assessore al Bilancio e Finanze, Andrea Tronzano, all’assessora al Turismo, Vittoria Poggio, e al presidente della Camera di Commercio di Torino e Finpiemonte, Dario Gallina, l’Associazione Italiana Agenti di Viaggio chiede di rivedere l’attribuzione del bonus una tantum a fondo perduto di 1.000 euro destinato agli operatori della distribuzione. In mancanza di un riscontro, l’associazione è pronta a impugnare il provvedimento.

Secondo Aiav si sarebbe infatti “verificata una forma di discriminazione nei confronti delle adv con Codice Ateco 79.1”, in quanto la delibera stabilisce che il contributo venga garantito solo alle imprese con Codice Ateco 79.11.00.



L’individuazione del solo Codice 79.11.00, dichiara in una nota il presidente di Aiav, Fulvio Avataneo, “ha di fatto escluso dal beneficio economico in questione una larghissima parte di imprese operanti nel settore delle agenzie di viaggi ed aventi codice 79.1: in questo modo - continua -, si è creata una ingiusta disparità tra soggetti che svolgono la medesima attività. Nonostante la nostra segnalazione, non è stato attuato alcun correttivo per equilibrare la situazione tra agenzie di nuova costituzione, che hanno ottenuto il contributo, e agenzie di più risalente costituzione, che invece non lo hanno ancora ricevuto”.



L’associazione ha deciso perciò di rivolgersi ad un legale, il quale ha reputato necessario modificare i termini di presentazione delle domande di accesso al contributo, estendendoli oltre il 30 giugno come attualmente previsto.



Nel caso in cui le richieste non venissero nuovamente prese in considerazione, Aiav invierà un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con lo scopo di impugnare il provvedimento.