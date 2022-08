Viaggi nello spazio, il network di lusso Global Travel Collection venderà i voli Space Perspective

Parte con il piede giusto il cammino di Space Perspective, il nuovo player dei voli nello spazio. L’azienda – che volerà per la prima volta alla fine del 2025 - ha già siglato un accordo con il network specializzato in viaggi lusso Global Travel Collection per la commercializzazione dei suoi prodotti.

I consulenti del network potranno così vendere ai propri clienti una selezione di biglietti per volare a bordo della navicella Spaceship Neptune. “Siamo sempre alla ricerca di opportunità nuove e uniche da offrire al viaggiatore che è stato ovunque - ha spiegato il presidente di Gtc, Angie Licea, a Travel Weekly -. Un volo spaziale si adatta sicuramente a questi criteri”.



Spaceship Neptune è un’astronave unica nel suo genere. Si tratta di una capsula con nove posti (otto per i passeggeri e uno per il pilota) che viene sollevata nello spazio da uno SpaceBalloon. La navicella è dotata anche di un bar, schermi che mostrano i dati di viaggio, Wi-Fi e un bagno.