Expedia Group, trimestrale da record

Expedia Group chiude il secondo trimestre del 2022 con dati record sul fronte 'lodging booking'. I ricavi sono stati di 3,2 miliardi di dollari (+51% rispetto al Q2 del 2021 e +1% rispetto al Q1 del 2019), con un ebitda di 648 milioni di dollari e una perdita di 185 milioni (rispetto ai 301 milioni del Q2 del 2021).

Come riporta travelweekly.com, il ceo Peter Kern ha spiegato come la domanda per i viaggi estivi sia esplosa. A conferma di ciò il +21% delle notti prenotate nel secondo trimestre e il +40% dei soggiorni effettuati.



Gaia Guarino