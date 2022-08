Primarete, dopo Flypoint e Cruisepoint da settembre altri tool

Dopo il successo di Flypoint e di Cruisepoint, i due motori di ricerca che permettono alle agenzie Primarete di trovare disponibilità di voli e di crociere in tempo reale, Ivano Zilio (nella foto), patron del network, annuncia nuovi progetti per l’autunno.

“Abbiamo adattato i nostri investimenti in un contesto di mercato notevolmente cambiato – dice Zilio – e da settembre lanceremo hotels, transfer, rent cars tutto integrato in un unico portale”.



In questo modo il network vuole offrire l’opportunità alle agenzie di effettuare un avanzamento per adeguarsi alle esigenze del mercato, con strumenti idonei alle nuove dinamiche commerciali che impongono l’evoluzione tecnologica e la possibilità di utilizzare il digitale.



“La politica del network – sottolinea Zilio - è quella di essere sempre più un gruppo d’acquisto digital; lo abbiamo dimostrato durante questo lungo periodo di volatilità”.