È online sul sito del Ministero del Turismo l’Avviso contenente le disposizioni per il “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo” previsto dal Pnrr.

Possono presentare domanda di agevolazione – si legge nell’Avviso – “le imprese alberghiere, le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici”.



Investimenti ammessi

Sono ammessi agli incentivi i Programmi di investimento i cui costi al netto di Iva siano relativi a: interventi di riqualificazione energetica delle strutture; interventi di riqualificazione antisismica; interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri; interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali; interventi per la digitalizzazione; interventi di acquisto/rinnovo di arredi.



Invio delle domande

I termini per la presentazione delle domande di incentivo saranno comunicati prossimamente con un provvedimento.



Le istanze dovranno essere compilata esclusivamente in forma elettronica attraverso il sito di Invitalia.



La modulistica necessaria sarà resa disponibile sui siti del Ministero e su quello di Invitalia, prima dell’apertura dei termini di presentazione delle domande.



I requisiti e le altre informazioni sono consultabili nell’Avviso, disponibile a questo link