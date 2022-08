I viaggiatori cercano sempre più di 'spalmare' le spese per le vacanze. A rilevarlo è Amadeus, che ha realizzato una ricerca coinvolgendo 4.500 consumatori in Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Singapore. "Il 42% degli intervistati - si legge nella nota pubblicata dall'azienda - ha dichiarato che i viaggi internazionali sono un'area di spesa fortemente prioritaria per il prossimo anno, molto più della moda, dei ristoranti e dei beni di prima necessità come la ristrutturazione della casa".

In media, i consumatori stimano di spendere 2.670 dollari per i viaggi internazionali nei prossimi 12 mesi, con un dato sostanzialmente in linea con quello del 2019.



Molti viaggiatori, inoltre, prevedono di suddividere la spesa in più tranche. "Tre quarti degli intervistati (75%) - si legge ancora nella nota - hanno dichiarato di essere più propensi a scegliere un'opzione di pagamento rateale".