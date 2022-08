Suite Travel, la prima rete di agenzie di viaggi in co-branding, festeggia un nuovo traguardo: a seguito di una lunga trattativa, le imprenditrici turistiche Giada Marabotto e Antonella Ruperto hanno annunciato la collaborazione con McArthurGlen che le vedrà inaugurare a settembre un travel corner all’interno del Castel Romano Designer Outlet, il polo commerciale alle porte di Roma.

“Si tratta di un progetto pilota che, se decollerà, ci porterà ad espanderci all’interno degli altri outlet del gruppo presenti in Italia. Stiamo crescendo con una bella prospettiva positiva” ha affermato Antonella Ruperto.



Non solo tecnologia e digitalizzazione: l’agenzia del futuro, infatti, punta molto al fattore umano, che avrà un ruolo chiave nell’intermediazione con il cliente e la vedrà lavorare sull’outgoing ma soprattutto sull’incoming, potenziato anche attraverso il sito www.suitetravelitaly.com.



“Vogliamo dire un grazie speciale alla Tourism Manager Giusy Martucci che ci ha seguito passo passo nell’articolato percorso di partnership e al General Manager del centro Enrico Biancato per aver fortemente creduto in noi” hanno dichiarato le due imprenditrici.

Livia Fabietti