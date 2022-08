"Se si analizzano i primi dati, il quadro generale del settore turistico quest'anno sembra sorridere. Ma andando più a fondo, non è proprio così". Di fronte ai numeri entusiastici annunciati negli ultimi giorni sull'estate italiana del turismo, il presidente di Fiavet Confcommercio Puglia, Beppe Ormas (nella foto), racconta un'altra verità.

Un primo dato arriva dal fronte commerciale. "Escludendo la settimana di Ferragosto - sottolinea Ormas in una nota dell'associazione - ci sono molte promozioni in giro, il che vuol dire che non c'è il tutto esaurito". Insomma, "non siamo decisamente ai periodi pre-Covid".



Ormas afferma, "dal mio osservatorio privilegiato", che "le vendite sono rallentate da circa un mese".



Le ragioni del mercato

"L'unico motivo, soprattutto ad agosto, sono i soldi: o non ci sono, o c'è il timore che finiscano - evidenzia il presidente della territoriale -. Naturalmente, sono le mie prime sensazioni, in attesa di conoscere i dati ufficiali".



Ma a giocare un ruolo importante potrebbero essere anche le notizie di voli sospesi o cancellati che arrivano ogni giorno. "C'è paura di andare all'estero o di non arrivarci - prosegue Ormas -: l'Egitto sarebbe dovuta essere una destinazione top, ma è stata un flop. Per non parlare di altre destinazioni orientali. Certo, non abbiamo avuto cancellazioni, ma non nuove prenotazioni".



Diverso il disorso per le crociere, che "hanno puntato su prezzi molto competitivi, almeno sino ad agosto. E hanno riempito le navi. Il mercato si è ripreso".



Il fronte incoming

Ancora differente la situazione della Puglia come destinazione. "Molti miei clienti – afferma il presidente della Fiavet locale – si lamentano dei prezzi troppo alti dei servizi accessori a fronte di una qualità scadente". Un'accusa diretta che ancora una volta chiama in causa le tariffe, da sempre tallone d'Achille del Mare Italia.



"Manca, molte volte, la proporzione tra quel che si pretende e quel che si offre - prosegue -: si può chiedere anche una somma elevata per un posto al sole, ma ne deve valere davvero la pena. E i turisti questo lo comprendono molto bene".