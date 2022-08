Garavaglia: “L’estate 2022 del turismo sarà la migliore di sempre”

Il settore dei viaggi traina l'economia. Ad affermarlo è il ministro del Turismo Massimo Garavaglia (nella foto), che in una nota diffusa dal dicastero sottolinea: "La conferma di come il settore sia tra i più brillanti a stimolo della crescita viene dall’analisi dell’andamento del Pil negli altri Paesi con più o meno vocazione turistica".

Il ministro elenca le cifre: “Prendiamo i dati del secondo trimestre: in Spagna il Pil è cresciuto dell’1,1%, in Italia dell’1%, in Francia dello 0,5 mentre in Germania c’è stata crescita zero". E aggiunge: “I dati del prossimo trimestre per l’Italia saranno ancora più positivi. Non foss’altro perché la stagione estiva 2022 verrà ricordata come la migliore di sempre: sopra i livelli del 2019".