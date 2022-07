Nuovevacanze, estate positiva: le novità per le agenzie

Un numero whatsapp per le emergenze legate alle cancellazioni dei voli dedicato alle agenzie e il nuovo portale Aria Travel. Sono queste le novità con cui Nuovevacanze sta affrontando la stagione estiva, che per il network di agenzie sta procedendo “con una crescita esponenziale” dice il ceo Corrado Lupo (nella foto).

“Siamo soddisfatti dei risultati finora ottenuti e vogliamo essere sempre più vicini ai protagonisti del nostro network, attraverso azioni concrete. È proprio per questo motivo che continuiamo ad investire in innovazioni e tecnologie per fornire supporto e assistenza – dice Lupo -. Il nostro progetto si basa sull’ascolto delle esigenze degli agenti di viaggi e dei partner che fanno parte della nostra grande famiglia, in modo da fornire una risposta adeguata, accurata e tempestiva. Crediamo fortemente nelle persone e nei valori delle relazioni umane e della condivisione, mirati alla crescita comune e al raggiungimento di benefici reciproci.”



Anche Nuovevacanze ha dovuto affrontare le difficoltà derivanti dalle cancellazioni, dalle modifiche degli orari dei voli e dagli scioperi dei trasporti aerei. Per fronteggiare questa situazione ed essere sempre al fianco delle agenzie, è stato istituito un nuovo dipartimento per le emergenze, che può essere contattato telefonicamente oppure via chat con WhatsApp Business 24 ore su 24, 7 giorni su 7.



E per settembre si preannuncia una novità: un innovativo servizio di digital marketing a disposizione delle adv. “Con il lancio di questo nuovo servizio, ci poniamo un importante duplice obiettivo: consolidare l’unione del network e allargare la famiglia Nuovevacanze” conclude Lupo.