Turismo culturale, Airbnb lancia la categoria delle Dimore Storiche

Vacanze senza tempo con Airbnb che, attraverso la categoria delle Dimore Storiche - disponibile in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito - consente di pernottare in alloggi di grande valore estorico-culturale come castelli, ville e costruzioni tipiche. Sul territorio nazionale sono presenti oltre 5.000 annunci e tra le destinazioni più gettonate che nel 2021 hanno registrato la crescita maggiore di prenotazioni figurano la Costa Etrusca, la Versilia, il lago di Como, Verbania e la campagna piemontese.

“La nuova Categoria delle Dimore Storiche di Airbnb darà la possibilità ai viaggiatori di tutto il mondo di scoprire il ricco patrimonio culturale italiano, ma anche di promuovere la dispersione del turismo, considerato che oltre il 90% delle dimore storiche presenti su Airbnb si trova in aree rurali o poco densamente popolate” afferma Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia. L. F.