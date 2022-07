Virtuoso mette in vendita i primi viaggi spaziali di Virgin Galactic

Per essere fra i primi a viaggiare nello spazio con Virgin Galactic ci si potrà rivolgere alle agenzie del network Virtuoso.

È stata infatti annunciata una partnership strategica fra le due società che permette a Virtuoso di avere accesso a un numero di posti fra i primi 1000 che saranno resi disponibili da Virgin Galactic.



L’accordo aggiunge i voli spaziali al portafoglio di esperienze di lusso di Virtuoso: il pacchetto prevde un programma di ospitalità e addestramento per astronauti di più giorni per il cliente e tre ospiti presso il campus realizzato da Virgin Galactic, oltre, naturalmente, all’esperienza del viaggio spaziale.



Secondo quanto riporta Travelmole, i posti per i voli di Virgin Galactic verranno venduti al prezzo non proprio popolare di 530mila euro.