Viaggi di lusso, come cambia il cliente uplevel

"Il lusso rappresenta in Italia la voce d'investimento più strategica non solo per il presente, ma anche e soprattutto per l'immediato futuro. "Grazie all'estrema varietà della propria offerta - hanno evidenziato Mario Breglia e Giampiero Schiavo, rispettivamente presidente di Scenari Immobiliari e ceo di Castello Sgr - il Belpaese è stato nel 2021 la prima destinazione per i viaggiatori internazionali di fascia alta (il 20 per cento del totale in Italia).

Sta però nascendo una nuova clientela del lusso composta da millennials e generazione Z, che vede in questo tipo di esperienza un modo per farsi notare attraverso i social network. Il profilo medio del true luxury traveller spende oltre mille euro a notte in coppia in albergo, più di 150 euro a persona..." (continua nella digital edition di TTG Magazine)