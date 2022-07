Agenzie e t.o. più digitali: Amadeus e Fto portano in Italia il progetto Travel4Impact

Arriva anche in Italia Travel4Impact, il progetto sviluppato da Amadeus e IE University per supportare le pmi del turismo nel loro percorso di trasformazione digitale e sviluppo sostenibile.



Dopo il successo in Spagna, Amadeus e IE University hanno deciso di estendere il programma a livello europeo, coinvolgendo come partner per la Penisola FTO – Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, con l’obiettivo di sostenere e accompagnare le agenzie di viaggi e i tour operator nel rinnovamento della propria offerta.

Come partecipare

Per partecipare al progetto - che include opportunità di formazione, tutoraggio e networking - le imprese interessante dovranno compilare il form a questo link entro entro il 31 luglio.



Le migliori pmi turistiche italiane saranno selezionate e invitate a partecipare alla fase di Launchpad.



“Crediamo che anche per il mercato turistico italiano sia importante adeguarsi per affrontare gli importanti cambiamenti in merito a digitalizzazione e sostenibilità - spiega in una nota Gabriele Rispoli, commercial director Amadeus IT Group -, per questo motivo abbiamo deciso di espandere il progetto Travel4Impact all’Italia, dando alle pmi nuove opportunità e strumenti per permettergli di avere un ruolo fondamentale nel rinnovamento in corso del nostro settore”.