Spenti i riflettori su D-Factor 2022, Disneyland Paris prosegue sulla via degli investimenti e della collaborazione con gli agenti di viaggi, che restano un canale strategico per la promozione dell'offerta dei Parchi sul mercato italiano.

Insieme alla costante collaborazione con il canale trade, che prosegue con formazioni, incentivi e aggiornamenti sulle novità di prodotto, continuano in grande stile anche i festeggiamenti del 30° anniversario di Disneyland Paris, come si legge su TTG Magazine.



Lo spettacolo giornaliero 'Dream... and Shine Brighter!' continuerà ad affascinare i visitatori di tutte le età e al calar della notte i visitatori sono invitati ad assistere a 'Disney D-Light', un pre-show creato per l'Anniversario.



Fra le novità in arrivo, il 20 luglio è poi prevista l'apertura di Avengers Campus, nuova aerea tematica situata all'interno del Parco Walt Disney Studios.



