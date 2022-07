A un anno dalla sua nascita, Creo accelera gli investimenti sulla tecnologia e vara il nuovo sito web.

Il progetto creo.travel si pone come punto di connessione tra agenzie e viaggiatori, consentendo di costruire la propria vacanza partendo da due concetti chiave: 'Esperienze' e 'Tracce'.



"Siamo partiti dalle parole - spiega Anya Bracci, direttrice commerciale e marketing del brand -; non parliamo di pacchetti viaggio che, per definizione, sono qualcosa di costruito. Noi parliamo di Tracce, impronte che lasciamo per i nostri clienti; un insieme di idee da cui prendere spunto per poter creare il viaggio personale e desiderato".



La realizzazione dell'itinerario

Il punto di partenza per la creazione del viaggio è rappresentato da due domande: dove si vuole andare e come si vuole viaggiare. Da qui si apre il ventaglio delle proposte Tracce di viaggio, raggruppate in "By creo, le esperienze che noi di creo abbiamo vissuto in prima persona - spiega Luigi Leone, direttore di prodotto -, e Places of, per chi vive una destinazione per la prima volta, una selezione delle tappe irrinunciabili". Il manager prosegue: "A queste si uniscono le tracce Experience, in cui il viaggio diventa ricco di momenti consapevoli che portano chi viaggia alla scoperta del territorio". Infine, "le tracce Smart, create per chi predilige l’esperienza autentica e completa al comfort di un hotel".



Il sito consente poi di scegliere estensioni e attività. “Le esperienze di viaggio sono un'innovazione importante - precisa Tommaso Monaldi, brand & innovation manager -, che mette emozioni e ricordi davanti a nomi di località".