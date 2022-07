Accordo Shopify-Youtube: l'ecommerce approda nel live streaming

Integrare la vendita di prodotti con lo streaming live: è questa la nuova frontiera dell'ecommerce, che si apre con un accordo tra la piattaforma per la realizzazione di shop digitali Shopify e YouTube.

Come riporta ilsole24ore.com, l'accordo prevede tre diverse modalità: YouTube Live (con la possiblità di taggare i prodotti durante le live), Video on demand (che consente di mostrare un elenco di prodotti sotto i video on demand) e Scheda negozio (una scheda che sarà aggiunta al canale YouTube di un venditore).



Facile pensare che il turismo, uno dei settori in cui la potenza dei video e delle immagini è più massiccia, possa approfittare di questa tipologia di vendita.



Ma il secondo dato importante, come sottolinea il portale del quotidiano finanziario, è l'assottigliamento dei confini tra venditore e creator digitale.