Decalogo per sopravvivere all'estate della ripresa

Questa volta si riparte davvero. Dopo due anni e mezzo in cui la parola 'ripresa' è stata ripetuta più come un mantra scaramantico che per reale convinzione, ora si può tornare a parlare veramente di viaggi. Il 2020 e il 2021 erano infatti stati all'insegna del turismo interno, più propenso a muoversi con il fai da te e attraverso i canali diretti. Per l'alta stagione 2022, però, il discorso è finalmente cambiato e si torna a parlare di spostamenti in Europa e in alcune destinazioni di lungo raggio. E anche se le vicende internazionali hanno ridotto il perimetro di azione del turismo la situazione è sempre incomparabilmente migliore rispetto a quella cui assistevamo dodici mesi fa. Tutto a posto, dunque? Fino a un certo punto... (continua con la digital edition)

Tour operator e caos nei cieli

Migliaia di voli cancellati fino a ottobre, code chilometriche ai check-in e addirittura hub come Londra Heathrow che chiedono ai vettori di non vendere più biglietti per il resto della stagione. Il caos del trasporto aereo, che quest'anno coinvolge anche le major, considerate tradizionalmente più affidabili, ha travolto come un fiume in piena la ripresa dei tour operator, che si stanno facendo carico dei cambi di operativo e delle spese addizionali legate alle riprotezioni... (continua con la digital edition)



Ita Airways in cerca d'autore

In questa calda estate non è mancata la sorpresa dell'ultimo minuto a cui ci ha abituato qualsiasi operazione che veda per protagonista la principale compagnia aerea italiana. E così mercoledì 13 luglio mentre tutti attendevano il via libera del premier Draghi alla trattativa in esclusiva con Msc e Lufthansa per la privatizzazione di Ita Airways, esplode la 'bomba' del Movimento 5 Stelle. E Mario Draghi si vede costretto a concentrarsi sull'estremo tentativo di salvataggio del Governo, per poi arrivare alle dimissioni il giorno successivo. E il via libera per Ita viene rimandato... (continua con la digital edition)



TTG, SIA e SUN: spazio ai contenuti

Avrà due connotazioni parallele lo sviluppo del tema portante di TTG Travel Experience, Unbound - Senza vincoli: da una parte l'analisi di come questa apertura, questa fluidità avrà riflessi sul mondo del turismo, dall'altra l'apertura sempre più allargata alle testimonianze scientifiche portate da studi e rilevazioni di mercato curati da Università e Accademia. Prende forma il palinsesto di Think Future... (continua con la digital edition)



Disneyland Paris, 2022 al top

Spenti i riflettori su D-Factor 2022, Disneyland Paris prosegue sulla via degli investimenti e della collaborazione con gli agenti di viaggi, che restano un canale strategico per la promozione dell'offerta dei Parchi sul mercato italiano. Il progetto D-Factor, del quale TTG Italia è stato media partner, si archivia con grande soddisfazione: il tasso di partecipazione da parte degli agenti di viaggi italiani è stato molto alto e i risultati ottenuti sono soddisfacenti... (continua con la digital edition)



Castello Sgr e Scenari Immobiliari: obiettivo Italia per le grandi catene alberghiere

In linea col trend europeo, lusso e benessere spingono l'Italia verso l'innalzamento dell'offerta alberghiera, ma con un asso nella manica in più: il territorio. L'ultimo rapporto di Castello Sgr e Scenari Immobiliari, presentato all'Hospitality Forum 2022 di Milano, non lascia dubbi sulla vitalità degli investimenti delle grandi catene d'hotel (proprietarie del 5,5 per cento del patrimonio italiano, +0,5 per cento sul 2020) rispetto alle piccole-medie strutture a conduzione familiare: l'alberghiero rappresenta in generale la principale voce di traino (18 per cento) di tutte le operazioni immobiliari del 2021, con un fatturato complessivo di 2,5 miliardi di euro... (continua con la digital edition)



Marocco del Nord, lo scrigno dei tesori

Achi decide di scoprirlo con un tour il Nord del Marocco, con le gemme di Tangeri, Chefchaouen e Tetouan, svela da subito la perfetta corrispondenza tra la realtà e lo slogan della campagna 'Morocco, Kingdom of Light', lanciata ad aprile da Onmt (l'Ufficio Nazionale del Turismo del Marocco) e distribuita in più di 20 Paesi tra cui l'Italia, che per il regno alawita si attesta tra i primi cinque mercati... (continua con la digital edition)