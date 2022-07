"Un autunno di scadenze e adempimenti attende le imprese del turismo. Sono diversi gli appuntamenti con il fisco previsti a partire dal mese di settembre, in seguito al via libera del Cdm al Decreto Semplificazione, che ha portato alla revisione del calendario fiscale.



La prima scadenza è fissata per il 30 settembre 2022, termine ultimo per inviare le dichiarazioni per l’imposta di soggiorno. La comunicazione dovrà essere inoltrata in modalità telematica tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate; in caso di omessa o infedele presentazione ci sarà una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.



Nella stessa giornata si chiude anche la finestra per trasmettere all’AdE la comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva; mentre scade il 31 ottobre il tempo utile per gli..." (continua a leggere sulla digital edition)