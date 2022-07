I ritardi e le cancellazioni dei voli che stanno colpendo praticamente tutto il mondo creano a caduta danni significativi anche alle altre componenti delle filiera, dalle crociere ai tour organizzati, che si trovano a dover partire senza i clienti perché non sono riusciti a raggiungere in tempo il porto d’imbarco o la località di partenza del viaggio.

L’allarme arriva dagli Stati Uniti, dove le agenzie di viaggi, come riporta Travelweekly, stanno correndo ai ripari il più possibile, instradando i clienti su scelte alternative, ma anche i dettaglianti italiani sono in trincea per gli stessi disguidi.



Fra le soluzioni adottate, per quanto riguarda le crociere, c’è quella di consigliare ai clienti di prenotare il pacchetto volo fornito dalla compagnia, perché prevede policy che assicurano ai clienti di raggiungere la loro nave anche in caso di ritardo e si occupano di riproteggere in qualche modo gli ospiti.



Holland America Line e Seabourn hanno rafforzato le squadre che si occupano di gestire cancellazioni e modifiche del volato, così come quasi tutte le altre compagnie.



Per quanto riguarda invece i viaggi organizzati con partenza da una determinata località, le agenzie americane stanno iniziando a consigliare ai clienti di arrivare nella destinazione anche due giorni prima della partenza del tour, per cercare di salvare la vacanza a prescindere dalla eventuale cancellazione dei voli.