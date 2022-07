Il decalogo per sopravvivere all’estate sul prossimo numero di TTG

L’estate della ripresa è entrata nel vivo. Dopo due anni e mezzo, finalmente si può tornare a parlare veramente di viaggi. Il 2020 e il 2021 si sono infatti mossi all’insegna del turismo interno, più propenso a muoversi con il fai da te e attraverso i canali diretti. La stagione estiva 2022 riconferma la ripresa degli spostamenti in Europa e in alcune destinazioni di lungo raggio.

Nel nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online sulla digital edition da lunedì 18 luglio, nel servizio di apertura TTG Italia ha affrontato quelle che appaiono le principali tematiche che gli addetti di settore dovranno affrontare e cercare di risolvere per far quadrare i conti, una sorta di ‘decalogo’ del turismo organizzato, desideroso di navigare verso acque più tranquille già nel 2022. Dalle criticità connesse alla cancellazione dei voli al previsto rimborso dei voucher passando per caro prezzi e prenotazioni last minute.



