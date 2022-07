Il progetto Adv Overview potrebbe davvero contribuire a combattere efficacemente l’abusivismo. A schierarsi in favore della piattaforma ideata da Astoi per monitorare la conformità delle agenzie ai requisiti di legge è un nome storico, quello di Eliseo Capretti (nella foto).

In un messaggio indirizzato al presidente di Astoi, Pier Ezhaya, e trasmesso anche al direttore responsabile di TTG Italia Remo Vangelista, il managing director di Ocean Viaggi sottolinea come la piattaforma sia uno strumento assolutamente necessario per regolamentare il mercato.



“Noto con piacere quanto appare in questi giorni su TTG – si legge nella lettera - circa la creazione di Overview. Ritengo che la cosa sia molto interessante e peraltro estremamente necessaria, in quanto troppo spesso ci si trova a combattere con armi dissimili”.

“La stessa cosa - prosegue Capretti - era stata da me sollecitata tempo addietro in un’intervista rilasciata proprio a TTG Italia”.



Capretti ringrazia quindi Ezhaya e Astoi “per quanto fatto e si farà in merito alla questione Elenco nazionale agenzie di viaggio. Bisognerebbe anche diffidare dall’accettare prenotazioni da elementi solo riconducibili alle agenzie, ma di fatto totalmente indipendenti”.