Caos voli e cancellazioni, Adv Unite attiva un servizio di assistenza virtuale per i viaggiatori

Adv Unite in prima linea per affrontare il caos voli. L’associazione si appresta ad attivare un servizio di assistenza in remoto per supportare i viaggiatori interessati delle copiose cancellazioni in atto nel trasporto aereo. “Dobbiamo far capire una volta e per tutte che un volo cancellato non dipende dalla agenzia di viaggi, come alcune compagnie aeree vogliono far credere – sottolinea in una nota l’associazione -, ma da una temeraria disorganizzazione delle stesse e dagli scioperi dei propri dipendenti, sovente trattati peggio dei passeggeri lasciati a terra”.

Adv Unite attiverà perciò “nel pieno rispetto dei regolamenti e direttive vigenti, sportelli di assistenza virtuali per viaggiatori vittime dei disservizi causati dalle compagnie aeree, offrendo all’uopo una tutela legale accessibile a tutti, grazie alla convenzione stipulata con Avvocati in Viaggio (Avv. Vittorio Ciancio, Avv. Vincenzo Irritato, Avv. Arianna Musella, Avv. Alfonso Porciello)”. Lo studio legale specializzato in materia di turismo, precisa l’associazione, “ha sposato il nostro progetto ed è pronto a tutelare tutti i clienti che ne facessero richiesta attraverso l'indirizzo email avvocatinviaggio@advunite.net”.