Il portale Viaggiare Sicuri della Farnesina si rinnova e approda su mobile. Da oggi è, infatti, online la nuova piattaforma per i viaggiatori e i servizi dell’Unità di Crisi del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale sono disponibili anche sull’app Io di PagoPa.

Le novità sono state presentate questa mattina dal ministro Luigi Di Maio, nel corso dell’evento ‘Ripartiamo in sicurezza’. “In un contesto globale profondamente interconnesso ogni viaggio può presentare rischi. Per questo vogliamo promuovere una rinnovata cultura della sicurezza in viaggio accompagnata da una adeguata responsabilizzazione del viaggiatore”, ha dichiarato Di Maio.



La nuova piattaforma

Il nuovo portale - fa sapere in una nota il Ministero – “ambisce ad allargare ulteriormente la propria portata di punto di riferimento per turisti, imprese e italiani che intendono partire informati verso l’estero”, offrendo “aggiornamenti sempre più efficaci dei propri portali informativi, dopo i molti servizi introdotti durante la pandemia, a partire dal questionario ‘Info Covid’”.



La Farnesina approda su Io

Le funzionalità della Farnesina per viaggiare in sicurezza fuori dai confini nazionali sono ora fruibili anche su Io di PagoPA. Già utilizzata da 28 milioni di cittadini, l’applicazione permette ora di navigare più facilmente su 'Viaggiare Sicuri' e 'Dove siamo nel Mondo',nonché di scaricare l’app 'Unità di Crisi'.



Il lancio di queste novità sarà presto supportato da una campagna pubblicitaria sui canali Rai e sui social, a cui presterà il volto Alberto Angela.



I prossimi passi

Prossimi passi della Farnesina per supportare i viaggiatori italiani saranno: l’impiego dell’intelligenza artificiale per rispondere velocemente alle emergenze; la collaborazione con i motori di ricerca; sms intelligenti per gli italiani all’estero e sistemi alternativi in caso d’interruzione della connettività.