Qantas sceglie Tal Aviation Group come gsa per Spagna e Portogallo

Tal Aviation e Qantas proseguono la partnership e ampliano la collaborazione alla Penisola iberica. Il gsa infatti opererà per il vettore anche sui mercati spagnolo e portoghese.

"Qantas ha annunciato diversi sviluppi strategici che miglioreranno l'esperienza del cliente, anche a livello di vendita - spiega Nissim Sagis, chief commercial officer di Tal Aviation -. La crescita della piattaforma di distribuzione di Qantas in altri mercati, ad esempio, consentirà agli agenti di offrire un servizio clienti più personalizzato, che non vediamo l'ora di vedere implementato in più mercati in futuro".