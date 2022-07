Le conseguenze del caos voli in agenzia e il ritorno degli operatori a TTG Travel Experience. Le aspettative del Gruppo Nicolaus nella nuova puntata del Caffe con il direttore. E ancora l’addio all’esterometro e i piccoli t.o. alla conquista del mercato. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

Disagi nei cieli: l’Italia resiste

Si profila un’estate “intensa e complicata” per gli aeroporti italiani, ma non ci saranno tetti ai voli o cancellazioni massicce alla stregua di quanto accaduto ad Amsterdam Schiphol o Londra Gatwick.

Sono stati gli operatori italiani a escludere che le limitazioni… (continua sulla digital edition)



Caos voli: le agenzie sotto scacco

Stanno togliendo il sonno alle agenzie di viaggi. E sono il segnale che qualcosa nella macchina del travel post Covid non funziona. I disservizi e le cancellazioni aeree gravano come macigni sul turismo organizzato. E rappresentano… (continua sulla digital edition)



Caffè con il direttore – Pagliara: “La prudenza di chi fa azienda”

“C’è stata tanta nebbia, ma oggi rivediamo il sole”. Giuseppe Pagliara dalla sua sede di Ostuni prova a tracciare la situazione di mercato. Dopo una partenza soffocata l’esercizio ‘22 marcia oltre le previsioni. Sul fronte tariffario l'asticella è stata spostata verso l'alto, filosofia che… (continua sulla digital edition)



I tour operator a TTG Travel Experience

C’è aria di importanti ritorni per la prossima edizione di TTG Travel Experience. Segnali chiari che il settore turistico ha voltato pagina, chiudendo la lunga parentesi del Covid per riprendere il filo del discorso interrotto e rimettere in moto una macchina che resta fondamentale per l'economia italiana… (continua sulla digital edition)



Esterometro addio: arriva l’e-fattura

Poteva sembrare una semplificazione, ma così non è. Al contrario, la nuova svolta del Fisco rischia di complicare ancora di più le cose per le agenzie di viaggi e i tour operator italiani. Di fatto, dal primo luglio le aziende hanno dato l'addio al cosiddetto ‘esterometro’… (continua sulla digital edition)



Piccoli tour operator crescono

Ci hanno creduto fino in fondo e non si sono fatti scoraggiare dalla fase drammatica che il comparto turistico ha dovuto affrontare negli ultimi due anni. Sono i nuovi nomi del tour operating nostrano, piccole realtà emergenti che, a vario titolo, stanno contribuendo a ridare fiato a un mercato piegato dalla pandemia. E… (continua sulla digital edition)