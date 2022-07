Poteva sembrare una semplificazione, ma così non è. Al contrario, la nuova svolta del Fisco rischia di complicare ancora di più le cose per le agenzie di viaggi e i tour operator italiani.

Di fatto, dal primo luglio le aziende hanno dato l'addio al cosiddetto 'esterometro', cioè la comunicazione delle operazioni effettuate dalle imprese italiane con soggetti esteri. Ma al suo posto è scattato l'obbligo della fatturazione elettronica.



L’opinione del commercialista

"Ora l'Agenzia delle entrate vuole avere tutti i dati a disposizione: le fatture da e per le aziende italiane sono già in formato elettronico, ora il Fisco vuole fare lo stesso per l'estero" spiega a TTG Italia Giulio Benedetti, commercialista specializzato in tematiche inerenti il settore turistico.



Dunque anche per le operazioni con l'estero sarà necessario emettere le e-fatture. Ma la complicazione arriva con le fatture ricevute dall'estero, per le quali sarà necessario emettere autofatture elettroniche, inviate al sistema di interscambio...



