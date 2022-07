Passaporti, uffici ingolfati: code per il rinnovo in tutta Italia

Non bastavano le cancellazioni del trasporto aereo a mettere i bastoni tra le ruote all'estate della ripartenza. Ora ci si mettono anche i passaporti. Negli ultimi due anni, infatti, il documento è stato ben poco utilizzato. E questo ha portato a un'ondata di rinnovi alle soglie dell'estate 2022, quella in cui sono tornati i viaggi lungo raggio.

Risultato: come riporta repubblica.it, gli uffici delle questure italiane sono sommersi dalle richieste. E i tempi di attesa si allungano, arrivando anche a due o tre mesi, in diverse parti d'Italia.



Come spesso accade il problema riguarda soprattutto le grandi città, come ad esempio Roma, dove le tempistiche fanno slittare tutto all'autunno.



Alla situazione generale si va ad aggiungere il tema Brexit, che ha moltiplicato le richieste di passaporti.



Corsie preferenziali e Open day

Dal Viminale spiegano comunque che, nel caso in cui qualcuno abbia presentato la domanda per il rinnovo in tempo utile, il passaporto non sia ancora stato rilasciato, e la persona si presenti con il biglietto per la partenza imminente, si cercherà di dare priorità. Insomma, l'obiettivo ora è non lasciare nessuno a casa per motivi burocratici.



In ogni caso diverse questure stano pensando anche a iniziative come gli Open day proprio per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori.