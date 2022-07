Caos voli, il tweet di Fto: “Serve un tavolo al Ministero del Turismo”

“Serve un tavolo al Ministero del Turismo”. Così Fto sul caos voli che sta mettendo in difficoltà il turismo organizzato nel cuore della stagione estiva.

Commentando la situazione su Twitter, l’associazione presieduta da Franco Gattinoni chiede un tavolo al Ministero per elaborare “un piano nazionale su aeroporti e turismo”.



Una richiesta quella di Fto che ha come obiettivi quelli di “evitare scali inutili in ogni città” e “fare chiarezza sugli aiuti distribuiti dalle regioni senza criterio alle low cost”.