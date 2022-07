Il primo weekend di luglio dà il via alla ripartenza: i dati Assoturismo

La ripresa del turismo viene certificata dal primo weekend di luglio: secondo i dati diffusi in una nota Assoturismo, il fine settimana ha fatto registrare 5,8 milioni di pernottamenti, con un tasso di occupazione pari al 75%. In cima alla classifica, per quest'ultimo dato, i laghi (80% di tasso di occupazione) e le località costiere (84%). Ma hanno fatto registrare risultati positivi anche la montagna e le città d'arte.

“La domanda turistica continua a dare segnali positivi anche a luglio, anche se purtroppo la carenza di personale continua a mettere in difficoltà l’offerta di servizi da parte di molte imprese - è il commento di Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti -. In ogni caso, adesso occorre lavorare per dare continuità alla ripartenza e confermare anche per l’autunno la tendenza positiva. Un nuovo stop ad ottobre sarebbe gravissimo per la filiera, perché questa volta sarebbe difficile mantenere in vita le imprese. Governo e politica devono agevolare la ripresa, rimuovendo gli ostacoli rimasti e non creandone di nuovi".