Credito di imposta affitti: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

È disponibile online il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni sull’invio dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’accesso al “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni i di locazione di immobili”.

L’autodichiarazione, precisa l’Agenzia delle Entrate, dovrà essere inviata “esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni”.



Le date

La finestra di invio è fissata dall’11 luglio 2022 al 28 febbraio 2023.



Successivamente all’inoltro del documento, il dichiarante riceverà una ricevuta che ne attesterà la presa in carico (entro 5 giorni). Entro 10 giorni, seguirà una seconda ricevuta che comunicherà al richiedente il riconoscimento o il diniego del credito d’imposta.



Il credito d’imposta potrà essere utilizzato a partire dal giorno lavorativo successivo alla data di rilascio di quest’ultima.



Le istruzioni complete sono disponibili sul provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, consultabile a questo link