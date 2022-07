Ergo, le nuove risposte dell'assicurazione per agenzie e clienti

"Annunciato già alla metà di maggio, il passaggio di testimone fra Daniela Panetta e Miguel De Alvarado in qualità di direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi entra nel vivo. La compagnia, parte del gruppo tedesco Munich Re, rilancia con obiettivi ambiziosi per il futuro, nel solco della continuità con il progetto realizzato da Daniela Panetta. "Abbiamo in programma sinergie sempre più strette con Munich Re - spiega il direttore generale Dario Giovara -. Ci lasciamo alle spalle un biennio molto duro, ma i segni di ripresa ci sono. Certo, la strada è ancora lunga e potremo parlare di ritorno ai livelli pre pandemia solo nel 2023. Intanto però abbiamo delle enormi potenzialità da sfruttare sul mercato italiano, bacino che stiamo presidiando al fianco delle agenzie...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)