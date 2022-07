Fisco: da oggi l’e-fattura va emessa anche per gli scambi con San Marino

Finisce il regime transitorio e la fattura elettronica diventa obbligatoria anche per gli scambi tra l'Italia e San Marino. Da oggi, primo luglio, le fatture cartacee per le transazioni tra i due Paesi potranno essere emesse solo dai soggetti esclusi per legge dall'emissione delle e-fatture. Si tratta dei soggetti in regime forfettario ma solo a patto di aver percepito nel 2021 ricavi o compensi non superiori a 25mila euro.

Inoltre, come precisa il sole24ore.com, sempre da oggi è prevista la comunicazione delle operazioni transfrontaliere tramite lo Sdi. In altri termini, va di fatto il soffitta il considdetto 'esterometro' e le operazioni andranno comunicate tramite la fatturazione elettronica.



Per le operazioni in favore di operatori e privati di San Marino biosgnerà indicare nel codice destinatario la sequenza di sette caratteri e precisare nel campo partita Iva del cessionario/committente il codice 'OO99999999999'. Se il cliente è un privato, invece il codice da utilizzare è '0000000'. In entrambi i casi, comunque, la fattura non procede oltre il sistema di interscambio, dato che lo Sdi non può effettuare l'invio all'Ufficio tributario.