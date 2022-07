di Gaia Guarino

Qual è il segreto per disegnare un'esperienza di viaggio indimenticabile? Secondo Giovanni Moretto, director market management Italia di Expedia Group, le chiavi del successo sono almeno due: la personalizzazione e la disponibilità di prodotto.

"L'esperienza perfetta non esiste, esiste semmai quella perfetta per il singolo viaggiatore", spiega. "È fondamentale fornire l'accesso a tutte le potenziali offerte puntando al cosiddetto Goat (the greatest of all trips)".



Il prezzo non è tutto

Il costo di un pacchetto, per esempio, pur rivestendo una sua importanza, è soltanto uno dei fattori rilevanti: ciò che occorre trasmettere, è piuttosto come non risulti vincente il prezzo minore bensì la soluzione più adatta al cliente, alla quale conseguentemente assegnare il giusto valore. "Proprio per questo -conclude - abbiamo implementato alcuni elementi del nostro marketplace, assegnando un peso superiore alla 'guest experience' e alla necessità di costruire un ecosistema che funzioni a 360 gradi intorno a una filosofia centrata sulla qualità".