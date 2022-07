Come cambiano le motivazioni di viaggio

Le ricerche di Expedia Group evidenziano un cambio di motivazione al viaggio. Se nel biennio della pandemia a prevalere era stato il desiderio di riconnettersi con famiglia e amici, adesso il focus è su ‘relax & disconnect’. “Sommando l’aumento medio dei risparmi con l’intenzione di scoprire posti mai visitati, è normale che le aspettative dei viaggiatori siano alte” afferma Giovanni Moretto (nella foto), director market management Italia di Expedia Group.

Il manager aggiunge: “Si osserva infine un incremento delle tariffe medie: per citare alcuni esempi parliamo di un +30% in Sardegna o cittadine come Taormina, e +20% per il Lago di Como”.