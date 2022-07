di Gaia Guarino

L’estate della ripresa è caldissima e la ripartenza del turismo è evidente. “Con la riduzione delle restrizioni per i viaggi internazionali, la propensione a muoversi verso l’estero è rifiorita”, commenta Giovanni Moretto, director market management Italia di Expedia Group.

Secondo le ricerche del colosso americano, infatti, guardando alla destinazione Italia si nota come la domanda registrata nel primo trimestre del 2022 per l’estate (comparata con lo stesso periodo del 2021) abbia toccato picchi importanti: una crescita di oltre il 250% dagli Usa, più del 200% da Paesi come Spagna e Svezia, e superiore al 100% da mercati più tradizionali come Germania, Francia e Grecia. “Alcune aree – aggiunge – sono state protagoniste di un’impennata. Tra queste figurano Venezia, Napoli, Sorrento e la Costiera Amalfitana”.



Ritorno all'early booking

Guardando a mete come Sorrento e la Costiera Amalfitana, quello che sorprende è l’anticipo con cui i viaggiatori si sono mossi per cercare la combinazione ideale per le proprie vacanze. Oltre un terzo delle ricerche è stato effettuato almeno 6 mesi prima rispetto al periodo del potenziale viaggio, sintomo di fiducia e di una ritrovata voglia di esplorare il mondo. “Sono lievitate anche le ricerche per soggiorni più lunghi - sottolinea Moretto -. Secondo i dati di Expedia Group, 3 italiani su 4 intervistati sostengono di avere bisogno di più giorni di break; la media del 2022 è salita dunque a 24 giorni, ossia 3 in più rispetto al 2021”.