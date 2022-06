Il futuro delle crociere e l’estate turbolenta dei vettori, tra mancanza di personale e cancellazioni. Caffè con il direttore con Pier Ezhaya e gli ultimi aggiornamenti sulle restrizioni in vigore Paese per Paese. E ancora il lusso che corre sui binari nel Focus Viaggi in treno. Questi alcuni dei temi contenuti sull'ultimo numero di TTG Magazine, disponibile anche online nella digital edition. Di seguito una breve rassegna:

La rivoluzione crociere

Il futuro delle crociere passa per Genova. Sede del Clia European Summit 2022, organizzato dall'associazione internazionale delle compagnie di settore, la città ligure è stata scelta per la capacità di integrare tutte le risorse della Blue Economy indispensabili a una ripresa sostenibile di un mercato che vuole venire incontro alle nuove esigenze della clientela post-pandemica… (continua nella digital edition)



Voli, le incognite estive

"Let's just relax". L'assemblea generale della Iata non poteva arrivare in un momento migliore, mentre il trasporto aereo si trova in una fase di transizione con la ripresa ormai a pieni giri e una serie di sfide impegnative davanti che toccano diversi ambiti. E le sirene d'allarme… (continua nella digital edition)



Caffè con il direttore - Ezhaya: “L’uragano è finito, ora un’altra epoca”

Nel momento più difficile ha deciso di indossare la divisa di presidente Astoi per raccontare le sofferenze dell'industria del turismo. Lo ha fatto con un profilo istituzionale che gli ha permesso di conquistare consensi anche tra i competitor. Pier Ezhaya, in piena pandemia, ha rappresentato in tv e radio tutto… (continua nella digital edition)



Covid e viaggi: cosa cambia nel mondo

La prudenza italiana, che parte dell'opinione pubblica ha giudicato eccessiva fin dall'inizio della pandemia, è venuta meno di fronte all'impellente necessità di aprire le frontiere alla componente internazionale di visitatori, per non restare indietro rispetto ai competitor. È così che… (continua nella digital edition)



Focus Viaggi in treno: rotta sui binari del lusso

La lentezza può essere anche sinonimo di lusso, quando a proporla sono i treni più esclusivi del mondo. Non c'è continente che non ne vanti almeno uno e ad accomunarli ci sono vari fattori, dalle ambientazioni solitamente rétro all'eccellenza dei servizi alla possibilità di assaporare le atmosfere del Paese che si sta… (continua nella digital edition)