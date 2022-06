Ergo Assicurazione Viaggi, la nuova sfida di De Alvarado

Annunciato già alla metà di maggio, il passaggio di testimone fra Daniela Panetta e Miguel De Alvarado in qualità di direttore commerciale di Ergo Assicurazione Viaggi entra nel vito.

La compagnia, parte del gruppo tedesco Munich Re, rilancia o con obiettivi ambiziosi per il futuro, nel solco della continuità con il progetto realizzato da Daniela Panetta.



"Abbiamo in programma sinergie sempre più strette con Munich Re – spiega il direttore generale Dario Giovara -. Ci lasciamo alle spalle un biennio molto duro, ma i segni di ripresa ci sono. Certo, la strada è ancora lunga e potremo parlare di ritorno ai livelli pre pandemia solo nel 2023. Intanto però abbiamo delle enormi potenzialità da sfruttare sul mercato italiano, bacino che stiamo presidiando al fianco delle agenzie".



Le agenzie

A livello distributivo, le agenzie coprono circa il 90% del traffico sviluppato da Ergo sul nostro mercato. "Proprio per questo – aggiunge Miguel De Alvarado – è necessario formarle sul prodotto e garantire strumenti tecnologici all’avanguardia".



"Crediamo molto nel mercato italiano e nelle sue potenzialità – insiste Giovara -. Nel 2019 il valore del mercato delle assicurazioni in Italia si avvicinava ai 450 milioni di dollari, una cifra che si potrebbe tornare a vedere già nel 2023".



I presupposti per la crescita ci sono tutti: "In Italia il mercato del travel è sottoassicurato, ma le cose stanno cambiando e sicuramente non si tornerà a un modello pre Covid".



I punti di forza

De Alvarado fa quindi focus sui punti di forza di Ergo, che mira ad “Affinare sempre più il prodotto rendendolo adatto alle esigenze del singolo cliente e semplificando la fruizione dei servizi. Inoltre, possiamo contare su una nostra centrale operativa che ci supporta al meglio nelle attività di assistenza ai viaggiatori”.



Grande impegno anche sul fronte dello sviluppo tecnologico: "A metà settembre rilasceremo la nuova piattaforma per i sinistri online, un notevole passo avanti in direzione della semplificazione e della velocità delle procedure".





Nella foto da sinistra: Miguel De Alvarado, Daniela Panetta, Dario Giovara, Marco Piras



Isabella Cattoni