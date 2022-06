Spencer&Carter assicura le vacanze targate Columbus

Rinnovata la partnership tra Spencer&Carter e Columbus Vacanze per la polizza all risk studiata apposta per la programmazione medio e lungo raggio del tour operator.

"Oltre alle garanzie standard previste da una polizza all risk - si legge nella nota -, il viaggiatore può contare sulle garanzie Covid complete, sia in caso di annullamento che di malattia, e su quelle per blocco amministrativo o sanitario, che comprendono l’interruzione del viaggio per quarantena. La polizza prevede anche la garanzia ritardo volo e perdita del volo in connessione che – anche in considerazione della situazione attuale – permette a chi viaggia di essere sempre tutelato".



Il direttore commerciale di Spencer & Carter, Massimiliano Masaracchia (nella foto), commenta: "In un’estate caratterizzata dalla ripresa dei flussi turistici anche sul medio e lungo raggio, siamo molto contenti di mettere a disposizione di un marchio riconosciuto dalla rete vendite e affidabile come Columbus Vacanze un prodotto assicurativo altamente performante”. Ivano Zilio, ceo di Primarete Travel Group (cui fa capo il brando Columbus Vacanze) aggiunge: “Da sempre la scelta di Columbus Vacanze è avere delle polizze costruite su misura per le nostre esigenze e dare all’Agenzia di Viaggio la tranquillità che il suo cliente sia protetto a 360 gradi".