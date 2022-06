Gattinoni partner dell’evento di Radio Deejay ‘Party like a Deejay’

Il Gruppo Gattinoni parteciperà in veste di partner a ‘Party like a Deejay’, l’evento organizzato dall’emittente radiofonica, che si terrà a Milano il 25 e 26 giugno. Una due giorni di musica, sport e intrattenimento in scena al Parco Sempione, vicino alla propria storica sede di via Massena.

“Siamo felici di partecipare a questo evento di Radio Deejay, la cui community è per molti versi simile a quella dei nostri viaggiatori, attuali e potenziali - commenta in una nota Isabella Maggi, direttore marketing & comunicazione di Gattinoni Group (nella foto) -. Avevamo già scelto di pianificare una campagna pubblicitaria con l’emittente e le altre del gruppo, ma questa kermesse milanese ci permette di essere presenti live. Le persone hanno voglia di tornare a essere partecipi e noi siamo pronti ad accompagnarle, qui e in ogni parte del mondo”.



Oltre a essere in linea con la campagna on air pianificata con la radio in primavera e in autunno, la partecipazione all’evento consentirà al Gruppo di intercettare un segmento di pubblico che ha affinità con il brand.



Lo staff Gattinoni distribuirà inoltre gadget e voucher sconto validi per viaggi e vacanze prenotabili sul sito gattinonitravel.it.