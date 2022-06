Novità in arrivo per l'esterometro. Il decreto Semplificazioni introduce infatti una nuova fattispecie di esclusione per la comunicazione al Fisco delle operazioni effettuate con soggetti esteri. Secondo le nuove nome, non sarebbero da comunicare le operazioni di importo inferiore ai 5mila euro. Il valore si calocla ovviamente sulla singola operazione.

Come riporta ipsoa.it, per le operazioni effettuate da luglio 2022, i dati delle operazioni con l'estero saranno trasmessi utilizzando esclusivamente il sistema di interscambio e il formato xml usato attualmente per le fatture elettroniche.



Come cambiano le multe

In arrivo modifiche anche per le sanzioni. Per quanto riguarda le operazioni effettuate dal primo gennaio scorso, la multa è stata fissata a 2 euro per ciascuna fattura, con un limite mensile di 400 euro.



Tuttavia la sanzione è dimezzata, con un massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione dei dati viene eseguita entro 15 giorni dalla scadenza oppure se, sempre entro lo stesso termine, viene effettuata una trasmissione corretta dei dati.