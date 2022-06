'Super Expedia Taap': fino al 3 luglio commissione speciale per le agenzie

Nuova iniziativa di Expedia Taap pensata per le agenzie di viaggi. Da oggi, 20 giugno al 3 luglio tutte le adv che si loggheranno al proprio profilo Expedia Taap cercando le strutture Premium Plus aderenti all’iniziativa per proporle ai propri clienti, otterranno un 2% extra di commissione. L'iniziativa è valida per le prenotazioni effettuate su un catalogo vastissimo di sistemazioni di tutti i tipi e in tutto il mondo, attentamente selezionate da Expedia Taap.

Le strutture Premium Plus sono quelle che già offrono normalmente un regime commissionale top, ma Expedia Taap ha deciso di renderle ancora più interessanti offrendo agli affiliati un’extra commissione visibile già in piattaforma.

A seconda del livello dell’agenzia, si potrà guadagnare fino al 15% di commissioni su ogni prenotazione di strutture Premium Plus in promozione.



Expedia Taap sottolinea poi che sono disponibili anche i pacchetti che combinano volo e hotel in un’unica soluzione, a cui si possono abbinare anche attività e noleggio auto, tutto in una singola prenotazione. In questo caso, le commissioni saranno calcolate sul costo totale del booking, voli inclusi.